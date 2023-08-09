كلاّس استقبل الوزير موسى والنائب عقيص ونقابة المعالجين الفيزيائيين

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس في مكتبه في الوزارة الوزير السابق والنائب ميشال موسى يرافقه وفد من نادي الرابية الخضراء مغدوشة، الذي عرض له الأوضاع الرياضية في البلدة ومنطقة صيدا عموماً، والمشروع المنوي إطلاقه لتطوير المنشأة القائمة حالياً وتأهيلها، ولأنشطته الصيفية خلال الفترة المقبلة.
كذلك، استقبل كلاس في حضور مدير عام المنشآت بالتكليف محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة، النائب جورج عقيص يرافقه وفد من نادي أنيبال زحلة برئاسة رئيس النادي يوسف زرزور، عرض له أيضاً لمجمل الأوضاع الرياضية في المدينة البقاعية، والتعاون الجاري بين النادي والبلدية بهدف تأمين قطعة أرض ملائمة لبناء منشأة مناسبة.
وتم الاتفاق بين الوزير كلاّس وضيفيه كلٌ على حدة على قيام ناديي الرابية الخضراء مغدوشة وأنيبال زحلة بإعداد ملف متكامل يتضمن دراسة هندسية ويشرح الأهداف بغية تقديمه عند الامكانية الى الجهات المانحة التي تتواصل مع الادارة.
واستقبل كلاّس أيضاً وفداً من نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان برئاسة النقيبة الدكتورة سيدة ساسين وضم رئيس لجنة التوعية الصحية في الوسط الرياضي الدكتور حسام ياسين وعضو مجلس النقابة الحالي الدكتور حسين أبو ياسين والسابق الدكتور بشارة غلام وعضو المجلس التأديبي في النقابة الدكتور روجيه زيادة.