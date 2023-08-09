كلاّس استقبل الوزير موسى والنائب عقيص ونقابة المعالجين الفيزيائيين

استقبل كلاّس أيضاً وفداً من نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس في مكتبه في الوزارة الوزير السابق والنائب ميشال موسى يرافقه وفد من نادي الرابية الخضراء مغدوشة، الذي عرض له الأوضاع الرياضية في البلدة ومنطقة صيدا عموماً، والمشروع المنوي إطلاقه لتطوير المنشأة القائمة حالياً وتأهيلها، ولأنشطته الصيفية خلال الفترة المقبلة.



كذلك، استقبل كلاس في حضور مدير عام المنشآت بالتكليف محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة، النائب جورج عقيص يرافقه وفد من نادي أنيبال زحلة برئاسة رئيس النادي يوسف زرزور، عرض له أيضاً لمجمل الأوضاع الرياضية في المدينة البقاعية، والتعاون الجاري بين النادي والبلدية بهدف تأمين قطعة أرض ملائمة لبناء منشأة مناسبة. كذلك، استقبل كلاس في حضور مدير عام المنشآت بالتكليف محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة، النائب جورج عقيص يرافقه وفد من نادي أنيبال زحلة برئاسة رئيس النادي يوسف زرزور، عرض له أيضاً لمجمل الأوضاع الرياضية في المدينة البقاعية، والتعاون الجاري بين النادي والبلدية بهدف تأمين قطعة أرض ملائمة لبناء منشأة مناسبة.