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رياضات متنوعة

فيديو - المرأة تنافس الرجل في المصارعة السويسرية

2023-08-11 | 02:54
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فيديو - المرأة تنافس الرجل في المصارعة السويسرية
فيديو - المرأة تنافس الرجل في المصارعة السويسرية

ترتدي النساء المؤخرات ذات الأحزمة ويتصارعن أمام الحشد

ترتدي النساء المؤخرات ذات الأحزمة ويتصارعن أمام الحشد، ويشاركن بشكل متزايد في المصارعة السويسرية، أو chwingen، في تقليد منتشر بكثافة، على الرغم من أنّه يُعتَبر اختباراً لـ"الرجولة" في تلك المنطقة، ويُقال أنّ مشاركة النّساء في هذا التقليد هي للمطالبة بالمساواة بينهن وبين الرجال.
ويقول بوب بلانشيت، وهو أحد الحكام في المهرجان الذي يقام في رومانيل سور لوزان "إنه عالم رجال، ليس هناك شك في ذلك، لكن لا يوجد سبب يمنع النساء من المشاركة فيه". 
وفي جميع أنحاء البلاد الواقعة في جبال الألب، تم تسجيل حوالي 6000 رجل في نوادي شفينغن الرسمية، مقارنة بـ200 امرأة فقط، فيما تعتقد فرانزيسكا روش، وهي مصارع، أنّ مشاركة النساء في هذه الرياضة تنمو.

فيديو - المرأة تنافس الرجل في المصارعة السويسرية

رياضة

رياضات متنوعة

المصارعة السويسرية

chwingen

بوب بلانشيت

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