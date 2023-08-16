الطفل محمد سلامه: أربع ميداليات ذهبيّة و3 أرقام قياسية في السّباحة

حاز على ٤ ميداليات ذهبية في البطولة التي أجريت في مدينة زحلة

فاز الطفل محمد نبيل سلامه ببطولة لبنان في السباحة لعمر ٨-٩ سنوات، وحاز على ٤ ميداليات ذهبية في البطولة التي أجريت في مجمع الرحاب في مدينة زحلة، مسجلاً ٣ أرقام قياسية جديدة للبنان.



الرقم الأول في سباحة الفراشة لمسافة 50 متراً، وبلغ ٣٨.٣٥ ثانية، كاسراً الرقم السابق المسجل في العام 2002 والبالغ ٣٩.١٦ ثانية.

الرقم الثاني في السباحة الحرّة لمسافة 50 متراً، وبلغ ٣٢.٩٦ ثانية، كاسراً الرقم السابق المسجل في العام 2019 والبالغ ٣٣.٦٤ ثانية.

الرقم الثالث في السباحة الحرّة أيضاً لمسافة 100 متراً، وبلغ 15.46.01 دقيقة، كاسراً الرقم السابق المسجل في العام 2019 والبالغ 1.16.11 دقيقة.

وحقق سلامه الذي بدأ السباحة في عمر ست سنوات، وهو يتدرب في نادي OSA، الميدالية الرابعة في السباحة الخلفية BackStroke.



