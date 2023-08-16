فيديو - هكذا تعثر المقاتل وسقط وكسر ساقه

كسر ساقه خلال حدث ACA 161 ليلة الجمعة في موسكو

يشعر مشجعو الفنون القتالية المختلطة (MMA) بالقلق من أن تكون مسيرة غريغوري بونوماريف قد انتهت بعد أن كسر ساقه خلال حدث ACA 161 ليلة الجمعة في موسكو.

وكانت مواجهة بونوماريف للوزن الثقيل مع محمد فاخاييف بمثابة الحدث الرئيسي، لكن القتال ألغي بعد وقت قصير جداً من بدايته، إذ قام المقاتل البالغ من العمر 28 عاماً بتثبيت فاخاييف على القفص في بداية القتال قبل وقوع الكارثة، عندما سقط وحاول أخذ خصمه على الأرض.

وبعد أن انتهت محاولة بونوماريف، تعثر إلى الجانب وانثنت ساقه تحت وزنه، ما تسبب في التوائها بطريقة غير طبيعية، وسرعان ما أصبح واضحاً أنه عانى من كسر مروّع، دون أن يدرك فاخاييف ذلك، فاستمر في توجيه اللكمات، حتى سحبه الحكم بعيداً.