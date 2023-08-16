فيديو - دانا وايت تحوّل الى عامل في فندق !!

تسبب رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بضجة في وقت سابق من هذا العام

يبدو أن دانا وايت يتمتع بروح الدعابة عندما يتعلق الأمر بالانتقادات حول ترويجه المثير للجدل لقتال الصفعات المعروف بإسم Power Slap.

وتسبب رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بضجة في وقت سابق من هذا العام، عندما شارك في قتال الصفعات، بل وأطلق دوريه الخاص حين التقطته الكاميرا وهو يضرب زوجته.

ومنذ ظهورها لأول مرة، انتشرت العديد من مقاطع Power Slap، وتسببت في قلق المشاهدين من عدم السماح للمقاتلين بالدفاع عن أنفسهم.

ولكن، يصر وايت على أن دوريه الجديد يعمل بشكل رائع، وكشف مؤخراً أن Power Slap لديها ملياري مشاهدة على تطبيق تيك توك، قبل أن يدعي أن لعبة الفيديو المحمولة الجديدة تتفوق على "FIFA و Call of Duty".

وقبل قتال UFC 292 في بوسطن نهاية هذا الأسبوع، التقى وايت ببطل وزن الوسط السابق مات سيرا والمعلق دين توماس، ولكنه فاجأهما عندما استقبلهما في الفندق، وهو يرتدي زي العامل وطلب أخذ حقائبهما.

وألقى الرجل الذي اشتهر بضرب جورج سانت بيير في واحدة من أعظم مفاجآت القتال نظرة واحدة على رئيسه السابق، وقال سيرا ساخراً "واو .. أعتقد أن حملة power slap لم تنجح (في إشارة منه إلى ان وايت اضطر للعمل في الفندق بعد فشل مشاريعه)"، لينفجر وايت ضاحكاً.



