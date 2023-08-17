دانا وايت: زوكربيرغ جاد بشأن الانضمام الى لائحة مقاتلي UFC

أعلن دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC) أن مؤسس شركة (Meta) للتواصل الاجتماعي مارك زوكربيرغ، "جاد" بشأن الانضمام الى لائحة مقاتلي المنظمة، بعدما عرض مهاراته في فنون القتال المختلطة ( MMA) في أكثر من مناسبة.وجاء كلام وايت بعد تصريح زوكربيرغ الأحد الماضي بأنه لم يعد يركز على فكرة النزال "المزعوم" مع إيلون ماسك، مالك موقع "إكس"، الذي شكك في جديته.وقال وايت أن الأمر بات تحديا شخصيا لزوكربيرغ، مضيفاً "قلت من اليوم الأول أن مارك رجل جاد للغاية، وهو يتدرب بقوة، وأعتقد أنه جاد برغبته في القتال".وكان ماسك قال أن تحديه زوكربيرغ للقتال لا يزال قائما "أراك في الحلبة للنزال"، وأعلن وقت سابق، أنه مستعد للقاء مارك زوكربيرغ بنزال في الحلبة.