الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

رياضات متنوعة

دانا وايت: زوكربيرغ جاد بشأن الانضمام الى لائحة مقاتلي UFC

2023-08-17 | 00:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
دانا وايت: زوكربيرغ جاد بشأن الانضمام الى لائحة مقاتلي UFC
دانا وايت: زوكربيرغ جاد بشأن الانضمام الى لائحة مقاتلي UFC

مارك زوكربيرغ جاد بشأن الانضمام الى لائحة مقاتلي المنظمة

أعلن دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC) أن مؤسس شركة (Meta) للتواصل الاجتماعي مارك زوكربيرغ، "جاد" بشأن الانضمام الى لائحة مقاتلي المنظمة، بعدما عرض مهاراته في فنون القتال المختلطة ( MMA) في أكثر من مناسبة.
وجاء كلام وايت بعد تصريح زوكربيرغ الأحد الماضي بأنه لم يعد يركز على فكرة النزال "المزعوم" مع إيلون ماسك، مالك موقع "إكس"، الذي شكك في جديته.
وقال وايت أن الأمر بات تحديا شخصيا لزوكربيرغ، مضيفاً "قلت من اليوم الأول أن مارك رجل جاد للغاية، وهو يتدرب بقوة، وأعتقد أنه جاد برغبته في القتال".
وكان ماسك قال أن تحديه زوكربيرغ للقتال لا يزال قائما "أراك في الحلبة للنزال"، وأعلن وقت سابق، أنه مستعد للقاء مارك زوكربيرغ بنزال في الحلبة.
 
مقالات ذات صلة
دانا وايت: زوكربيرغ جاد بشأن الانضمام الى لائحة مقاتلي UFC

رياضة

رياضات متنوعة

دانا وايت

UFC

مارك زوكربيرغ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - دانا وايت تحوّل الى عامل في فندق !!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - دانا وايت تحوّل الى عامل في فندق !!
2023-08-16

فيديو - دانا وايت تحوّل الى عامل في فندق !!

تسبب رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بضجة في وقت سابق من هذا العام

2023-08-16

فيديو - دانا وايت تحوّل الى عامل في فندق !!

تسبب رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بضجة في وقت سابق من هذا العام

فيديو - هكذا تعثر المقاتل وسقط وكسر ساقه
2023-08-16

فيديو - هكذا تعثر المقاتل وسقط وكسر ساقه

كسر ساقه خلال حدث ACA 161 ليلة الجمعة في موسكو

2023-08-16

فيديو - هكذا تعثر المقاتل وسقط وكسر ساقه

كسر ساقه خلال حدث ACA 161 ليلة الجمعة في موسكو

الطفل محمد سلامه: أربع ميداليات ذهبيّة و3 أرقام قياسية في السّباحة
2023-08-16

الطفل محمد سلامه: أربع ميداليات ذهبيّة و3 أرقام قياسية في السّباحة

حاز على ٤ ميداليات ذهبية في البطولة التي أجريت في مدينة زحلة

2023-08-16

الطفل محمد سلامه: أربع ميداليات ذهبيّة و3 أرقام قياسية في السّباحة

حاز على ٤ ميداليات ذهبية في البطولة التي أجريت في مدينة زحلة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023