فيديو - الملاكم الأميركي يضع صورة بوتين وعلم روسيا .. ويخسر

لفت الملاكم الأميركي الأنظار بظهوره بقميص يحمل صورة الرئيس بوتين

لفت الملاكم الأميركي كيفن "فلاديميروفيتش" جونسون، المعروف بحبه لروسيا، الأنظار بظهوره بقميص يحمل ألوان العلم الروسي وصورة رئيسها فلاديمير بوتين، وذلك خلال عملية الوزن، قبيل النزال الذي جمعه مع منافسه الروسي مارك بتروفسكي في العاصمة موسكو.

وخسر جونسون، النزال الذي جرى مساء أمس الجمعة بالنقاط بنتيجة (57-57، 54-60، 54-60)، ليحتفظ بتروفسكي، البالغ 24 عاماً، بلقب بطل روسيا للملاكمة للوزن الثقيل، محققا انتصاره السادس توالياً في مسيرته الاحترافية، ومن دون أي هزيمة.

في المقابل، تعرض جونسون، البالغ من العمر 43 عاما، الى الهزيمة الـ22 في مسيرته الاحترافية التي شهدت 36 فوزاً وتعادلين.

وكان جونسون غيّر اسمه في 15 آب - أغسطس الماضي، تيمّنا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون، كما حصل على ترخيص من اتحاد الملاكمة الروسي.