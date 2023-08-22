"UFC Mama" تنافس نيمار على الدخل الأعلى فكيف ذلك؟

استمرت فورة الإنفاق الصيفية في دوري المحترفين السعودي مع إعلان الهلال عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.وفي العام 2017، أنفق النادي الفرنسي 200 مليون جنيه إسترليني لضم النجم البرازيلي، على أمل غزو أوروبا، ولكن الفشل الذريع كان واضحاً بعد ست سنوات، لينتقل نيمار إلى نادٍ جديد، حيث وقع عقداً ضخماً بقيمة 138 مليون جنيه إسترليني سنويا مع الهلال.ويتضمن العقد حصول نجم باريس سان جيرمان السابق على 2.65 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، وأن يحصل على 276 مليون جنيه إسترليني في المجموع من الهلال، عندما ينتهي عقده لمدة عامين في العام 2025.ولكن ما يجهله كثيرون أنّ نجمة فنون القتال المختلطة أرياني سيليست، تمتلك في الواقع ثروة صافية تزيد عن أجر نيمار الأسبوعي الجديد في الهلال.فبعد أن عملت في الدعاية مع رئيس منظمة (UFC) دانا وايت منذ العام 2006، امتلكت سيليست ثروة صافية تقدّر بـ3.65 مليون جنيه إسترليني.وعلى الرغم من أنّ المبلغ قد لا يكون كبيراً عند مقارنته بعقد نيمار الكامل، إلا أن هذا المبلغ يجعل سيليست "أغنى فتاة حلبة" في رياضة فنون القتال المختلطة، حيث حصلت أيضاً على المال الوفير من بعض صفقات عرض الأزياء المربحة.وجمعت سيليست، التي تطلق على نفسها اسم "UFC Mama" من الحساب الخاص بها على انستغرام، 3.1 مليون متابع، حيث تبهر معجبيها بانتظام ببعض اللقطات اللافتة للنظر إلى حد ما.ومن السهل معرفة السبب، نظراً لأنها حصلت على لقب "Hotest UFC Octagon Girl" في مجلة مكسيم في العام 2010، وكانت تلك الجائزة هي التي شهدت موافقة سيليست على الظهور عارية في إصدار تشرين الثاني - نوفمبر 2010 من بلاي بوي.