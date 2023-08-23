فيديو - موجة غضب وإلقاء طاولات وكراسي في مؤتمر صحفي

ألقى جون فيوري طاولات وكراسي في المؤتمر الصحفي

ألقى جون فيوري طاولات وكراسي في المؤتمر الصحفي لنجله تومي بمواجهة KSI، حين اطلق العنان لغضبه، ليسارع موظفو الأمن إلى التدخل عندما ضرب قبضتيه على الطاولة قبل أن يركلها في الهواء.

ودخل لوجان بول وديلون دانيس، اللذان يقاتلان على البطاقة نفسها، في جدال حاد، قبل أن يفقد جون فيوري هدوئه، بسبب غضبه من تعرضهم لعائلاتيّ بعضهما البعض وحياتهما الشخصية، ووقف وصرخ بغضب "نحن نقاتل الرجال".

وبعد أن توسل إلى أولئك الذين كانوا على خشبة المسرح للتوقف والتحدث عن القتال بدلاً من ذلك، ألقى طاولة وكرسياً من المسرح، ثم ذهب إلى أبعد من ذلك وعرض على الجميع في المؤتمر الصحفي القتال، وصاح "نحن نقاتل الرجال، ابني سيقاتله وسأقاتل أي شخص في المبنى".

ثم ضرب المقاتل السابق قبضته على الطاولة وألقى زجاجة ماء باتجاه الحشد، وأتبع ذلك بدفع طاولتين وركل الطاولة أمام KSI.

وفي مقطع الفيديو يمكن رؤية KSI مرتبكا بشكل واضح عندما بدأ فيوري بموجة غضبه.