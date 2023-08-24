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الشباب حارة صيدا يحتفظ بلقب بطولة لبنان لكرة اليد

2023-08-24 | 01:07
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الشباب حارة صيدا يحتفظ بلقب بطولة لبنان لكرة اليد
الشباب حارة صيدا يحتفظ بلقب بطولة لبنان لكرة اليد

احتفظ الشباب حارة صيدا بلقب بطولة لبنان لكرة اليد

احتفظ الشباب حارة صيدا بلقب بطولة لبنان لكرة اليد، بعدما تغلّب على الجيش 29-24، ليتقدّم عليه 2-صفر من أصل ثلاث مباريات في السلسلة النهائية.
حضر التي أقيمت في قاعة حاتم عاشور المباراة النائب الأول لرئيس الاتحاد أحمد درويش، النائب الثاني عبدالله عساف، الأمين العام جورج فرح، نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس نادي الشباب مار الياس جاك تامر، رئيس نادي الشباب حارة صيدا أحمد عيد وأمين السر حسن الزين، العميد محمد قصاعي، العميد حيدر سكيني، مسؤول مكتب الرياضة في حركة أمل بالجنوب علي حسن، عضو الاتحاد حسن كوثراني، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد اللبناني للميني فوتبول هنادي طرابلسي وجمهور كبير من الفريقين.
كان أفضل مسجّل في المواجهة لاعب الفائز المخضرم خضر نحاس برصيد 9 أهداف وأضاف عفيف الذيب وحسن صقر 4 أهداف لكل منهما واكتفى كريم شاهين وحسين صقر بثلاثة أهداف لكل منهما.
في المقابل، كان جورج البدوي الأفضل من الخاسر بـ6 أهداف وأضاف محمود حمزة 5 أهداف ومحمود الحاج سلمان 4 أهداف واكتفى علي صلاح الدين بثلاثة أهداف.
قاد المباراة الحكمان مازن ديب وطلال حمود، ومروى رشيد (مسجّلة) وباسم ناصر (ميقاتياً)، وراقبها قاسم مقشر، وطرد الحكم قائد فريق الجيش رياض الزهر في الدقيقة 26 من الشوط الأول.
وبعد نهاية المباراة، سلّم كبار الحضور كأس المركز الأول والميداليات الذهبية لحارة صيدا، فيما حصد الجيش كأس المركز الثاني والميداليات الفضية للموسم الثاني توالياً.
وفي قاعة حاتم عاشور أيضاً، ثأر فريق الصداقة لخسارته في الموسم الماضي أمام نادي 1875، ورد اعتباره بعدما تغلب عليه 45-27 (الشوط الأول 13-14)، ليحتل المركز الثالث.
كان أفضل مسجّل في المباراة لاعب الفائز هيثم المقداد برصيد 11 هدفاً وأضاف محمد زين الدين 6 أهداف ونور حرب ومحمد عوض 5 أهداف لكل منهما، في حين كان كمال سموري الأفضل من الخاسر بـ9 أهداف وأضاف بسام البستاني 8 أهداف ورودي فغالي 4 أهداف.
قاد المباراة الحكمان مازن ديب وقاسم مقشر، وباسم ناصر (مسجلاً) وطلال حمود (ميقاتياً)، وراقبها محمد حيدر.
وفي القاعة ذاتها، توّج فريق الشباب مار الياس بطلاً للدرجة الثانية، بعد فوزه على ميفدون 34-27، وكان أفضل مسجّل في الفائز حسين شحرور برصيد 8 أهداف وأضاف مجد مزاحم 7 أهداف ووسيم زغيب ووليد نصر ومحمد قري 5 أهداف لكل منهم، بينما كان علي سليم الأفضل من الخاسر بـ8 أهداف وأضاف عادل قدوح 7 أهداف وأيمن يقزان ودانيال جابر 3 أهداف لكل منهما.
قاد المباراة الحكمان باسم ناصر وأحلام إبراهيم، ومروى رشيد (مسجّلة) وطلال حمود (ميقاتياً).
الصور (طلال سلمان).
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