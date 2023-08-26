فيديو - هذا هو سبب وفاة براي وايت وهكذا نعاه ذا روك

The Fireflies are shining extra bright tonight.



Thank you, Bray Wyatt. #SmackDown pic.twitter.com/F2GQwY3byy — WWE (@WWE) August 26, 2023 The Wyatt Family vs. The Shield at Elimination Chamber 2014.



One of the best matches in Bray Wyatt's career and a personal favorite of mine. That night everything was just perfect. pic.twitter.com/mQhpkYD1iT — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) August 25, 2023

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، السبب وراء وفاة المصارع الأميركي الشهير براي وايت، وذكرت أنه توفي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.وكانت وفاة برايت عن 36 عاماً، قد تركت أوساط اللعبة في حالة صدمة، وهو الذي لم يظهر على شاشة التلفزيون منذ شباط - فبراير الماضي، وسط مزاعم معاناته من مرض خطير في القلب.ونعى أيقونة المصارعة الممثل دواين ذا روك جونسون صديقه في رسالة مؤثرة، فكتب "لقد انفطر قلبي بسبب خبر وفاة براي وايت، كان لدي دائما احترام وحب هائلين له ولعائلة روتوندا، أحببت حضوره وعروضه الترويجية وعمله داخل الحلبة واتصاله بعالم المصارعة".وأضاف "إنه شخصية فريدة جداً ورائعة ونادرة، من الصعب إيجادها في عالمنا المجنون لمصارعة المحترفين، لا نزال نتعامل مع خسارته".