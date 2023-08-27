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وفاة بطل فرنسا عن 42 عاماً وهذا هو السبب

2023-08-27 | 06:28
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وفاة بطل فرنسا عن 42 عاماً وهذا هو السبب
وفاة بطل فرنسا عن 42 عاماً وهذا هو السبب

نعى عالم الملاكمة بطل الوزن المتوسط الفرنسي السابق

نعى عالم الملاكمة بطل الوزن المتوسط الفرنسي السابق جوليان ماري سانت، الذي توفي عن 42 عاماً إثر أزمة قلبية.
وترك البطل الراحل زوجة وثلاثة أبناء، بعدما تعرّض لنوبة قلبية حادة، ثم توفي في مرسيليا يوم أول أمس الجمعة "تم وضعه على جهاز تنفس صناعي، كما أوضح مدربه السابق لصحيفة ليكيب، ثم جرى فصل الجهاز يوم الجمعة".
وأشاد الاتحاد الفرنسي للملاكمة بالرجل الذي كان "بطل نورماندي 4 مرات ودافع عن لقب بطل فرنسا للوزن المتوسط 4 مرات"، ثم علق قفازاته في العام 2015 وذهب للعيش في مرسيليا "لقد كان الملاكم ماري سانت محبوباً، وكان صاحب طبيعية طيبة، طموح ومتواضع".








وفاة بطل فرنسا عن 42 عاماً وهذا هو السبب

رياضة

رياضات متنوعة

جوليان ماري سانت

مرسيليا

ليكيب

الاتحاد الفرنسي للملاكمة

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