فيديو - سقوط "زومبي" بلكمة ساحقة على الوجه

تمكن المقاتل الأميركي من اسقاط منافسه الكوري الجنوبي بالضربة القاضية

تمكن المقاتل الأميركي ماكس هولواي من اسقاط منافسه الكوري الجنوبي جونغ تشان سونغ بالضربة القاضية في النزال الرئيسي الذي جمعهما في سنغافورة، ضمن دورة (UFC Fight Night 225) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وانهال سونغ، المعروف باسم "زومبي"، باللكمات على وجه هولواي، الذي باغته بلكمة قوية ساحقة على وجهه، أسقطته على أرض الحلبة في بداية الجولة الثالثة.

وحقق هولواي، البالغ 29 عاماً، انتصاره الـ25 في مسيرته الاحترافية مقابل 8 هزائم، فيما مني سونغ، البالغ 36 عاماً، بالهزيمة الثامنة مقابل 17 انتصاراً.