فيديو - جدل واسع حول احتفاظ أوسيك باللقب العالمي .. إليكم السبب

نجح أوسيك في التغلب على دوبوا بالضربة الفنية القاضية

يوم السبت الفائت، نجح الأوكراني ألكسندر أوسيك في التغلب على متحدّيه الإلزامي البريطاني دانييل دوبوا، بالضربة الفنية القاضية في الجولة التاسعة من النزال الذي جمعهما في بولندا، ما سمح له بالاحتفاظ بلقب بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.

ولم يكن الحديث على وسائل التواصل حول النتيجة، بل بشأن ما حصل في الجولة الخامسة، عندما وجه الملاكم البريطاني لكمة قوية على مستوى البطن الى بطل العالم الأوكراني، فسقط على أرض الحلبة، واحتاج إلى دقائق للنهوض، دون أن يقوم الحكم لويس بابون بالعدّ.

واعتبر الحكم أن الضربة كانت غير قانونية كونها تحت الحزام، فيما رأى البعض أنها كانت طبيعية ولم تكن تحت الحزام، وأنه كان على الحكم البدء بالعد، وأعلن دوبوا بأن الفوز قد سُرق منه، وطالب فريقه بمواجهة ثأرية ضد بطل العالم.

هذا الانتصار هو الحادي والعشرين لأوسيك، البالغ 36 عاماً، ومن دون أي هزيمة، والدفاع الثاني عن لقبه كبطل للعالم، وفقا للاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، بينما تلقى دوبوا، البالغ 25 عاماً، الهزيمة الثانية في مسيرته مقابل 19 فوزاً.