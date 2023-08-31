فيديو - تنورة هارت تخطف الاضواء من الجميلة بايج سبيراناك

خاطرت كارين هارت، إحدى منافسات نجمة الغولف بايج سبيراناك بحدوث عيب كبير في ملابسها على العشب الأخضر بعد تسديدها ضربة بطريقة غريبة جداً.هارت، هي واحدة من الأقلية المختارة التي ضمنت لنفسها مكاناً في الرياضة الفريدة التي حققتها سبيراناك الرائدة.وفي أحدث ظهور لها، نشرت فيديو على انستغرام من نشاطها في رياضة الغولف يظهرها وقد نزلت على ركبتيها، وقوست ظهرها، ورفعت مؤخرتها إلى الهواء، ومدت مضربها، وحاولت دفع الكرة بالكامل كما لو كانت تلعب على طاولة بلياردو، وعندما انزلقت الكرة في الحفرة، رفعت ذراعها نحو السماء احتفالاً.