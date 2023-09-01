فيديو - الاتحاد الإيراني يُوقف بطلاً مدى الحياة والسبب إسرائيل

قرر الاتحاد الإيراني لرفع الأثقال إيقاف الرباع مصطفى رجائي مدى الحياة

قرر الاتحاد الإيراني لرفع الأثقال، إيقاف الرباع مصطفى رجائي مدى الحياة، بعد مصافحته لاعبا إسرائيليا، بل مبادرته إلى المُصافحة، خلال بطولة العالم لرفع الأثقال للأساتذة في بولندا.

وبدا رجائي وهو يصافح الإسرائيلي مكسيم سفيرسكي على منصة التتويج ويوّجه بإلتقاط الصور معه ومع مدربه، وذلك بعد فوزه في وزنه في بطولة العالم لرفع الأثقال للأساتذة.

وأذاعت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، بيان الاتحاد الإيراني لرفع الأثقال وجاء فيه"اتحاد رفع الأثقال منع الرياضي مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد وأقال رئيس وفد المسابقة حميد صالحينيا"، فيما وصف رئيس الاتحاد تصرف مصطفى رجائي بأنه "غير مقبول ولا يغتفر".