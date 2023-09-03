مقاتل أميركي شهير تقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية

الملاكم الأميركي تقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية

أفاد المروج والمنظم لنزالات الملاكمة، الروسي فلاديمير خريونوف، أن الملاكم الأميركي كيفن جونسون، تقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

وقال خريونوف "تقدم كيفن جونسون بطلب للحصول على الجنسية الروسية، وأشار إلى أن اسمه الثاني سيكون فلاديميروفيتش، تيمنا باسم رئيس روسيا".

وكان الملاكم الأميركي، البالغ من العمر 43 عاما، المعروف بحبه لروسيا، لفت الأنظار بظهوره بقميص يحمل ألوان العلم الروسي وصورة الرئيس فلاديمير بوتين، خلال عملية الوزن التي سبقت النزال الذي خسره أمام الروسي مارك بتروفسكي في موسكو، في 18 آب - أغسطس الفائت.

وخاص كيفن جونسون 60 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، فاز في 36 منها، بينها 20 بالضربة القاضية، مقابل 22 هزيمة وتعادلين.

ونال جونسون لقب بطل العالم للوزن الثقيل في العام 2017، وفقا للمنظمة الدولية للملاكمة، حين تغلب على الإيطالي فرانشيسكو بيانيتا بالضربة القاضية، لكنه أخفق في العام التالي في الاحتفاظ بلقبه، حيث خسر بالضربة القاضية أمام الكرواتي بيتار ميلاش.

وكان جونسون خسر بالنقاط في العام 2009 أمام نظيره الأوكراني فيتالي كليتشكو، على حزام بطل العالم للوزن الثقيل وفقا لاتحاد المجلس العالمي للملاكمة.





