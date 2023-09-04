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فيديو - لحظة سقوط الطائرة ومقتل طيارها في حفل الاعلان عن جنس المولود !!

2023-09-04 | 00:42
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فيديو - لحظة سقوط الطائرة ومقتل طيارها في حفل الاعلان عن جنس المولود !!
فيديو - لحظة سقوط الطائرة ومقتل طيارها في حفل الاعلان عن جنس المولود !!

أصيب طيار بجروح خطيرة أدت إلى وفاته

أصيب طيار بجروح خطيرة، ما لبثت أن أدت إلى وفاته، بعد تحطم الطائرة الصغيرة التي كان يقودها أثناء مشاركته في حفلة في نافولاتو في المكسيك.
ووفقاً للمعلومات، كان الطيار يحلق فوق مزرعة في لاغونا دي سان بيدرو، الواقعة في بلدية نافولاتو، أثناء حفل للاعلان عن الجنس المستقبلي للطفل المُرتقب، وسط حماسة الأب والضيوف الحاضرين، حين سقطت الطائرة على الأرض.
تم إخطار السلطات بتحطم الطائرة، فانتقلت فرق الإنقاذ والإغاثة إلى مكان الحادث، حيث تم تقديم الرعاية الطبية الأولية للطيار، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، لكنه فارق الحياة، وقد تم التعريف عنه على أنه لويس أنجيل، 32 عاماً، من سكان نافولاتو.
 
 
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رياضة

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لاغونا دي سان بيدرو

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