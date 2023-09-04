افتتاح حاشد لبطولة آسيا بالتايكواندو برعاية قائد الجيش

ينظمهما الاتحاد اللبناني برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون

افتُتحت بطولة آسيا للناشئين ودورة بيروت المفتوحة بالتايكواندو اللتين ينظمهما الاتحاد اللبناني للعبة حتى 13 ايلول - سبتمبر الجاري، على ملعب مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل)، برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، وحضور نحو اربعة آلاف متفرج، ومشاركة 39 دولة.

وحضر العميد الركن طوني ابراهيم ممثلاً راعي البطولتين والدكتور رجا لبكي ممثلاً وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس والنائب مارك ضو وسفراء وقناصل الدول المشاركة في بطولة آسيا والمقدم وليد تنوري ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والرائد ديميتري صقر ممثلاً مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والعميد فادي كبي ممثلاً مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

كما حضر رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك واعضاء الاتحاد ورؤساء واعضاء وفود الدول المشاركة في البطولة الآسيوية، وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد مخايل موسى والوزير السابق المحامي ناجي البستاني ورئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة ومدير عام المؤسسة العامة للمنشآت محمد عويدات.

وحضر كذلك، رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة واركان الاتحاد ورئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة جهاد سلامة ورئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي وأعضاء الاتحادات الرياضية وعائلة التايكواندو من اداريين ورؤساء واعضاء اندية ومدربين ولاعبين ولاعبات واهالي وممثلي الشركات الراعية ورجال الصحافة والاعلام.

ظريفة

النشيد الوطني اللبناني افتتاحاً، فكلمة لعرّيف الحفل الاعلامي جورج سويدي، وكلمة لرئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة جاء فيها "اهلاً وسهلاً بالحاضرين .. ننظّم البطولة القارية للمرة الثانية ودورة بيروت المفتوحة للمرة الخامسة، ولن نستسلم ابداً".

وقال "لبنان يعيش وضعاً اقتصادياً سيئاً منذ 4 سنوات وحصل انفجار مرفأ بيروت الذي ضرب العاصمة اللبنانية، ونحن نحاول انشاء مجتمع التايكواندو بعيداً عن الرشوة والفساد".

وأضاف "سأوجّه كلمة الى منتخب لبنان، لديكم العزيمة والاصرار على تحقيق نتيجة جيدة في هذا الاستحقاق القاري، فانتم وجه لبنان الحقيقي وانتم أمل التايكواندو في لبنان واجمل صورة لوطنكم لبنان، وعليكم اظهار قلبكم الكبير".

وختم "رياضة التايكواندو رفعت اسم وطن الأرز عالياً في المحافل الخارجية وما زالت حتى الآن وستستمر باذن الله، والشكر الكبير لقائد الجيش العماد جوزف عون لرعايته هذين الاستحقاقين".



سيوك

وتحدث رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك، فأعرب عن سروره لوجوده في لبنان لمواكبة البطولة القارية في بلد يعشق رياضة التايكواندو، وشدّد على العلاقة الوطيدة بين الاتحادين الآسيوي واللبناني، مضيفاً ان الاخير يقوم بواجباته على اكمل وجه، منوهاً بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور حبيب ظريفة في رفع شأن اللعبة وايصالها الى المراتب العليا. سيوكوتحدث رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك، فأعرب عن سروره لوجوده في لبنان لمواكبة البطولة القارية في بلد يعشق رياضة التايكواندو، وشدّد على العلاقة الوطيدة بين الاتحادين الآسيوي واللبناني، مضيفاً ان الاخير يقوم بواجباته على اكمل وجه، منوهاً بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور حبيب ظريفة في رفع شأن اللعبة وايصالها الى المراتب العليا.



بارك

وكانت كلمة للسفير الكوري الجنوبي في لبنان الدكتور ايل بارك، جاء فيها "اقف هنا لأعبر عن احترامي الكبير للبنان الدولة المضيفة ومواطنيه والى الاتحاد الآسيوي للتايكواندو ورئيسه البروفسور سيوك ولمنظمة كوكي وون الاستعراضية".

وتابع "في ظل اسوأ ازمة اقتصادية يعيشها لبنان، انها لمعجزة ان يستضيف لبنان بطولة آسيا ودورة بيروت المفتوحة، واتحاد التايكواندو يحوّل المستحيل الى حقيقة بجهد جبار، والتايكواندو اكبر من مجرد رياضة فهي تصنع الصداقة، وفقكم الله". باركوكانت كلمة للسفير الكوري الجنوبي في لبنان الدكتور ايل بارك، جاء فيها "اقف هنا لأعبر عن احترامي الكبير للبنان الدولة المضيفة ومواطنيه والى الاتحاد الآسيوي للتايكواندو ورئيسه البروفسور سيوك ولمنظمة كوكي وون الاستعراضية".وتابع "في ظل اسوأ ازمة اقتصادية يعيشها لبنان، انها لمعجزة ان يستضيف لبنان بطولة آسيا ودورة بيروت المفتوحة، واتحاد التايكواندو يحوّل المستحيل الى حقيقة بجهد جبار، والتايكواندو اكبر من مجرد رياضة فهي تصنع الصداقة، وفقكم الله".