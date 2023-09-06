اللاعب الذي أصبح مالكاً فهدد اللاعبين بالمسدّس !!

هدد بعض اللاعبين بسلاح ناري خلال فترة تواجده في الدوري

يزعم أن أنطونيو براون، اللاعب السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي، هدد بعض اللاعبين بسلاح ناري خلال فترة تواجده في الدوري.

وقضى براون 11 موسماً في اتحاد كرة القدم الأميركي، معظمها مع نادي بيتسبرغ ستيلرز، وتمكن من الفوز بالسوبر بول مع تامبا باي بوكانيرز، لكن شخصيته واجهت الكثير من الجدل، قبل ان يصبح مالكاً مشاركاً مع Albany Empire في نيويورك.

هناك، ظهر الجدل الأخير، حيث يزعم أن براون هدد اللاعبين بمسدس، وفقاً لـESPN، وقد بدأت القصة بحذف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لروح مو روفينز، الذي توفي عام 2022 عن عمر يناهز 38 عاما.

سأل لاعبو ألباني إمباير، لماذا لم يكن هناك تكريم لرجل الخطوط الهجومية المتوفى، وتمت كتابة منشور يتذكر روفينز وتحميله عبر الإنترنت، ثم حُذف لاحقاً، ما دفع اللاعبين إلى التساؤل عن السبب، ويُقال أنهم سألوه فهددهم مُشهراً السلاح من سيارته.

كما شهد ألباني إمباير سلسلة من الخلافات بعد انضمام براون إلى دور تنفيذي، مثل قضايا القيادة والرواتب غير المدفوعة والفواتير غير المدفوعة، حتى وصل الامر الى طرد الفريق في النهاية من دوري الساحة الوطنية.



