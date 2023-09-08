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تايكواندو آسيا: ميدالية ثالثة للبنان للاعب انطوان نوفل

2023-09-08 | 05:54
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تايكواندو آسيا: ميدالية ثالثة للبنان للاعب انطوان نوفل
تايكواندو آسيا: ميدالية ثالثة للبنان للاعب انطوان نوفل

أضاف لبنان ميدالية ثالثة في بطولة آسيا بالتايكواندو

أضاف لبنان ميدالية ثالثة في بطولة آسيا بالتايكواندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة حتى الأحد 17 ايلول - سبتمبر الجاري، برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي، على ملعب مجّمع نهاد نوفل في ذوق مكايل.
فقد احرز اللاعب انطوان نوفل ميدالية برونزية في فئة الفتيان (12-14 سنة) في اليوم السادس من البطولة، وتلقى تهنئة من رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة الذي يواكب البطولة لحظة بلحظة.
وسبق للبنان أن احرز ميدالية فضية بواسطة اللاعبة كاريل ابراهيم وميدالية برونزية بواسطة اللاعب ادمون هاشم ضمن الفئة العمرية (12-14 سنة) في اليوم الخامس من البطولة التي تشارك فيها 39 دولة من القارة الأكبر في العالم.
وتقام السبت مسابقة "البومسيه" والأحد مسابقة "البارا" ضمن البطولة التي يشرف على المنتخب اللبناني فيها مدير المنتخبات الوطنية المدرب الوطني الغراند ماستر رالف حرب والمدرب الوطني الغراند ماستر ايلي ايليا شرفان، على أن تنطلق الاثنين "دورة بيروت اوبن" في نسختها الخامسة على الملعب عينه.
 
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