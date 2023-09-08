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دورة دولية في الملاكمة الفرنسية في لبنان

2023-09-08 | 05:55
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دورة دولية في الملاكمة الفرنسية في لبنان
دورة دولية في الملاكمة الفرنسية في لبنان

ينظّم الاتحاد اللبناني للملاكمة الفرنسية دورة دولية للرجال والسيدات

ينظّم الاتحاد اللبناني للملاكمة الفرنسية، برئاسة نجيب نصر، دورة دولية للرجال والسيدات، بدءاً من مساء الجمعة، السادس من تشرين الأول - اكتوبر المقبل، في "مجمّع الرئيس ميشال سليمان" في جبيل، برعاية النائب زياد حواط. 
يشارك في الدورة لاعبون ولاعبات من فرنسا واوزباكستان وفلسطين ولبنان، ويتخللها عشر نزالات بينها ستة في الملاكمة الفرنسية وأربعة في عدد من الرياضات القتالية.
وتقام الدورة في حضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الفرنسية ورئيس الاتحادين الفرنكوفوني والفرنسي جوال دوميز، الذي يزور لبنان بدعوة من نظيره اللبناني نجيب نصر، الذي بدأ التحضيرات المكثفة لهذا الحدث الرياضي الدولي الكبير.
ويعقد نصر مؤتمراً صحافياً بحضور راعي البطولة وفاعليات رسمية ورياضية ورجال الصحافة والاعلام  في الخامس من تشرين الأول - اكتوبر، يحدد مكانه وتوقيته لاحقاً  للاعلان رسمياً عن تفاصيل هذه الدورة الدولية.
 
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الاتحاد اللبناني للملاكمة الفرنسية

نجيب نصر

مجمّع الرئيس ميشال سليمان

زياد حواط

جوال دوميز

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