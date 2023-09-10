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تايكواندو آسيا: الحصيلة اللبنانية 6 ميداليات

2023-09-10 | 06:41
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تايكواندو آسيا: الحصيلة اللبنانية 6 ميداليات
تايكواندو آسيا: الحصيلة اللبنانية 6 ميداليات

حصد لبنان ست ميداليات في بطولة آسيا بالتايكواندو

حصد لبنان ست ميداليات (فضية وخمس برونزيات) في بطولة آسيا بالتايكواندو التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة، برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، تحت اشراف الاتحاد الآسيوي على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل.
ففي اليوم الأخير من البطولة القارية، احرز لبنان ميداليتين برونزيتين في فرق الذكور والاناث باسلوب الـ"بومسيه" (القتال الوهمي).
وفي التفاصيل، احرز فريق لبنان للذكور المؤلف من انطوني مطر ومارك خوري وانطوني خوري الميدالية البرونزية في فئة الفتيان (12-14 سنة)، فيما أحرز فريق الاناث، المؤلف من تاتيانا عليوان وتاليا دياب وكاريل ابراهيم ميدالية برونزية في فئة الفتيات (12-14 سنة)، كما احرزت ياسمينا ابو ضاهر جائزة افضل روح قتالية.
وكان لبنان حصد اربع ميداليات في اسلوب الـ"كيوروغي" (القتال الحر)، ليكون مجموع الميداليات التي احرزها في بطولة آسيا 6 ميداليات. 
من جهة ثانية، تنطلق غد الاثنين "دورة بيروت اوبن" في نسختها الخامسة على الملعب عينه وتستمر ليومين.

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