SCENES IN SYDNEY AS THE CHAMPION IS ROCKED! 🤯



Sean Strickland just dropped Israel Adesanya to close out the first round! #UFC293 pic.twitter.com/LOBfwcOCWe — UFC Europe (@UFCEurope) September 10, 2023

أوضح بطل العالم الجديد للوزن المتوسط لدى اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، المقاتل الأميركي شون ستريكلاند، سبب وصفه بطل العالم السابق، النيوزيلندي - النيجيري الأصل إسرائيل أديسانيا في نهاية نزالهما بـ"الصيني".وقال ستريكلاند في المؤتمر الصحفي الذي تلا تغلبه على أديسانيا "لقد قلت له يا صيني، صرخت هيا أيها الصيني، دعنا نقاتل حتى الموت"، وأوضح "لا تفهموني خطأ، إيزي (إسرائيل) أسطورة، لكني أحب أن أضحك عليه".وكان أديسانيا، صرح بأنه صيني وأسترالي ومواطن للعالم، وهو خسر أمام متحدّيه ستريكلاند بإجماع الحكام (49-46 و49-46 و49-46) في النزال الرئيسي الذي جمعهما صباح الأحد، في مدينة سيدني الأسترالية، ضمن دورة (UFC 293).وسجل ستريكلاند، البالغ 32 عاماً، انتصاره الـ28 في عالم الـ(UFC) في مسيرته الاحترافية مقابل 5 هزائم، فيما مني أديسانيا، البالغ 34 عاماً، بالهزيمة الثالثة مقابل 24 فوزاً.