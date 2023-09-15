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UFC تلغي نزالاً لمقاتل بعد اتهامه باختطاف وتعذيب وسرقة

2023-09-15 | 08:49
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UFC تلغي نزالاً لمقاتل بعد اتهامه باختطاف وتعذيب وسرقة
UFC تلغي نزالاً لمقاتل بعد اتهامه باختطاف وتعذيب وسرقة

يُزعم أنه سرق بأموال وممتلكات بقيمة 338 ألف دولار

ألغت منظمة UFC النزال المقبل في وزن الريشة بين الروسي - الفرنسي حسين أسخابوف والاميركي دانيال بينيدا، والذي كان مقرراً في تشرين الاول - أكتوبر. 
واتخذ القرار بعد الاعلان عن اعتقال أسخابوف في تايلاند، لصلته المزعومة باختطاف وتعذيب وسرقة مواطن إيطالي، يُزعم أنه سُرق بأموال وممتلكات بقيمة 338 ألف دولار.
وجاء في بيان صدر عن المنظمة "UFC على علم بالاعتقال الأخير، والادعاءات المتعلقة بحسين أسخابوف، وسنواصل جمع تفاصيل إضافية بشأن الحادث، وقد تم إلغاء نزاله المقبل المقرر في 7 تشرين الاول - أكتوبر".
وظهر أسخابوف، لأول مرة في UFC في وقت سابق من هذا العام، عندما عانى من خسارة قرار أمام جمال إيمرز، وانسحب من نزالين أخريين هذا الصيف لأسباب مختلفة.



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رياضة

رياضات متنوعة

UFC

حسين أسخابوف

دانيال بينيدا

جمال إيمرز

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