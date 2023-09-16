لاعب شهير: المخلوقات الفضائية موجودة وتسير بيننا

قال مايلز ساندرز، لاعب الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية، البالغ من العمر 26 عاماً، أنه يعتقد بأن المخلوقات الفضائية موجودة بالفعل، وهي تسير بيننا ..!وبعد خروجه من فيلادلفيا إيجلز الذي خسر مباراة "السوبر بول" أمام كانساس سيتي تشيفز في شباط - فبراير، بعد عام واحد على انضمامه، انتقل ساندرز إلى كارولينا بانثرز، ووقع صفقة لمدة أربع سنوات بقيمة 25.4 مليون دولار.وفي الآونة الأخيرة، وفي طريقه إلى التدريب في منشأة "الفهود"، قفز ساندرز بلا قميص إلى عربة غولف مع زميله في الفريق جي جي يانسن، الذي أطلق مع النادي سلسلة على يوتيوب تسمى "Cart Talk"، حيث يقود زملاءه في الفريق إلى التدريب في عربة جولف بينما يطرح عليهم الأسئلة.وبالطبع، كان أبرز الموضوعات التي ناقشها ساندرز ويانسن ما إذا كانا يؤمنان بالمخلوقات الفضائية، وقال الاول "نعم بالتأكيد، فالأرض رائعة، ومن الطبيعي أن يزورها الفضائيون، والكون كبير جداً، فلا بد من وجود مخلوقات أخرى، وهناك مخلوقات فضائية بأجساد بشرية يسيرون بيننا على الأرض".