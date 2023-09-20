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ظهور النجم المُختفي في المكسيك وهذا ما قال عن مقتل والدته

2023-09-20 | 05:10
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ظهور النجم المُختفي في المكسيك وهذا ما قال عن مقتل والدته
ظهور النجم المُختفي في المكسيك وهذا ما قال عن مقتل والدته

لاعب كرة القدم الأميركية فُقد بعد مقتل والدته

في تحول للأحداث، يبدو أن لاعب كرة القدم الأميركية السابق سيرجيو براون، الذي فُقد بعد مقتل والدته في إلينوي، ظهر في المكسيك.
وجاء الكشف عن مكان تواجده من خلال مقطع فيديو غريب نشر على انستغرام، حيث ادعى براون فيه أنه يعتقد أنّ والدته كانت في إجازة، زاعماً أنه اختُطف من قبل سلطات إنفاذ القانون.!!!!
وكان سيرجيو براون، لاعب نيو إنجلاند باتريوتس السابق مفقوداً بعد العثور على جثة والدته، ما ترك الأصدقاء والعائلة قلقين على سلامته، لكن التطورات الأخيرة أكدت أنه قد لا يُعتبر مفقوداً، وإن كان مصيره محاطًا بسحابة من الارتباك والغموض.
وظهر النجم في الفيديو على حساب يحمل اسم "intplayerwithapassport"، يعتقد أنه مرتبط به، وهو يتحدث عن اكتشاف جثة والدته، ميرتل براون، بعد أن عثر عليها مقتولة بالقرب من جدول خلف منزلها.
وصرح براون أنه يعتقد أن والدته كانت في إجازة، وأنه تم اختطافه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة شرطة مايوود، واتهم سلطات إنفاذ القانون باختطافه مرتين من منزله، قبل أن تصبح كلماته غير مفهومة.
وبينما كانت الموسيقى الصاخبة واضحة في الخلفية، كرر براون عدم تصديقه ما حدث صارخاً  "اعتقدت أن أمي كانت في إجازة".
 
ظهور النجم المُختفي في المكسيك وهذا ما قال عن مقتل والدته

رياضة

رياضات متنوعة

سيرجيو براون

intplayerwithapassport

ميرتل براون

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