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رياضات متنوعة

نجمٌ شهير متهمٌ بقضية غريبة: 4 نساء حوامل منه !!

2023-09-20 | 23:50
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نجمٌ شهير متهمٌ بقضية غريبة: 4 نساء حوامل منه !!
نجمٌ شهير متهمٌ بقضية غريبة: 4 نساء حوامل منه !!

متورط حالياً في حلقة متشابكة من "دراما الأطفال"

الظهير الأساسي لنادي كرة القدم الأميركية ميامي دولفينز تشافين هوارد، المعروف بمهاراته في الملعب، متورط حالياً في حلقة متشابكة من "دراما الأطفال".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها نجم كرة القدم الأميركية اتهامات من هذا النوع، لكن ما ظهر الآن هو مزاعم عن حمل أربع نساء منه.
ففي تشرين الأول - أكتوبر الماضي، وجد هوارد نفسه مدرجاً في دعوى قضائية مرفوعة في مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا، إذ ادعت امرأة، يشار إليها باسم جين دو (أي مجهولة الهوية)، أنها أصيبت منه بأمراض منقولة جنسياً وغير قابلة للشفاء.
وقد شهدت المعركة القانونية سعي المرأة للحصول على 30 ألف دولار كتعويض بعد سلسلة من التبادلات التي تضمنت تقديم هوارد اختباراً سلبياً للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، فقط لتكتشف في عام 2021 أنها أصيبت بالمرض.
الآن، تصاعد وضع هوارد، إذ يقال أن أربع نساء يحملن أطفالاً منه، كما كشفت عارضة أزياء على انستغرام، وظهرت الاتهامات من خلال حساب معروف باسم theneighborhoodtalk، والذي نشر لقطات شاشة للفتاة وصور لها وهوارد معاً.
وتقول العارضة في منشورها أن هذا الرجل لديه قدرة عظيمة على جعل النساء يحملن، وقالت أن أمهات أطفاله الأخريات يتواصلن معها، وأضافت أن اللاعب عرض أن يدفع لها لإجهاض طفلها، مدعية انه أرسل لها محادثة مع والدة طفل آخر له، يريدها أن تجهض أيضاً، وطلبت من السيدات الابتعاد عنه.

نجمٌ شهير متهمٌ بقضية غريبة: 4 نساء حوامل منه !!

رياضة

رياضات متنوعة

ميامي دولفينز

تشافين هوارد

كرة القدم الأميركية

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