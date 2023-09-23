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مقتل نجمة "الكرة الطائرة البرازيلية" .. هوت من 17 طابق !!

2023-09-23 | 05:04
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مقتل نجمة &quot;الكرة الطائرة البرازيلية&quot; .. هوت من 17 طابق !!
مقتل نجمة "الكرة الطائرة البرازيلية" .. هوت من 17 طابق !!

توفيت البطلة الأولمبية في بكين 2008

توفيت اللاعبة البرازيلية السابقة واليوسكا أوليفيرا، البطلة الأولمبية في بكين 2008، ليل الخميس بعد سقوطها من الطابق السابع عشر في ساو باولو، عن عمر 43 عاما.
وأعلن الاتحاد البرازيلي للكرة الطائرة في بيان له وفاة اللاعبة الدولية، الا انه لم يذكر سبب وفاتها، الذي اشارت اليه الصحافة في ساو باولو في الساعات الأخيرة، بالاستناد إلى تقرير الشرطة تحدث عن سقوط اللاعبة من أحد المباني.
وتوقفت أوليفيرا عن لعب الكرة الطائرة العام الماضي، بعد مسيرة مهنية طويلة، فازت فيها، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في بكين، بالميدالية البرونزية في سيدني عام 2000، وكانت لاعبة أولمبية في أثينا عام 2004، عندما احتلت البرازيل المركز الرابع.

مقتل نجمة "الكرة الطائرة البرازيلية" .. هوت من 17 طابق !!

رياضة

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