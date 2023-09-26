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رياضات متنوعة

ميدالية لبنانية اولى في دورة الألعاب الآسيوية

2023-09-26 | 08:14
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ميدالية لبنانية اولى في دورة الألعاب الآسيوية
ميدالية لبنانية اولى في دورة الألعاب الآسيوية

دخل لبنان قائمة ميداليات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة

دخل لبنان قائمة ميداليات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة 2023، الجارية منافساتها في مدينة هانغزو الصينية باحراز لاعب الجودو ساغاي بوف كرامنوب الميدالية البرونزية، وصعوده الى منصة التتويج حيث رُفع العلم اللبناني.
وفاز اللاعب كرامنوب في أولى مبارياته على التايلاندي واي بو يانغ، ثم خسر أمام القيرغيزي إيرلان شيروف، وفاز على الطاجيكي كومرنشو أوستوبيريون، فتأهل للدور النهائي حيث إلتقى بطل منغوليا غانتولغا، وفاز عليه محرزاً المركز الثالث والميدالية البرونزية.
أمّا اللاعب ناصيف إلياس فلم يكن موفقاً وخسر مباراته أمام الإماراتي دزهار كوستييف وخرج من المنافسات .
في التايكواندو، خالفت اللاعبة ليتيسيا عون حاملة الميدالية البرونزية في آسيوية إندونيسيا عام 2018 والمصنفة ثالثة على الصعيد الآسيوي التوقعات، بإمكانية إحراز واحدة من الميداليات، عندما خرجت من المنافسات بعد خسارتها أمام التلاندية بانابا هرنسوجين (1-2) بعد فوز حققته على النيبالية كوماري سانديا سينغ (2-0).
وكان رالف حنيني فاز على السعودي مهام زكريا غالي (2-0)، ثم خسر أمام الأردني زيد الحلواني (0-2) وخرج من المنافسات، كما خسرت مارييللا بوحبيب أمام الصينية تايبيه تشان وي لين (0-2) وخرجت أيضاً.
في السباحة، خاض منذر كبارة مسابقة 400 متر متنوع، وجاء ترتيبه في المركز السادس بين أفضل ثمانية مشاركين ويبقى عنده مسابقة 200 متر صدر يوم الخميس المقبل، وشارك الرامي سامر سركيس في مسابقة "السكيت" حيث جمع 67 طبقا من أصل 125.
 


 
ميدالية لبنانية اولى في دورة الألعاب الآسيوية

رياضة

رياضات متنوعة

دورة الألعاب الآسيوية

هانغزو

ساغاي بوف كرامنوب

ناصيف إلياس

ليتيسيا عون

رالف حنيني

مارييللا بوحبيب

منذر كبارة

سامر سركيس

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