انسحاب ملاكم سوري من دورة الألعاب الآسيوية بسبب اسرائيل

الملاكم السوري انسحب من نزاله مع منافسه البحريني

أعلنت لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الملاكم السوري محمد مليس انسحب من نزاله مع منافسه البحريني دانيس لابتبوف، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين

وجاء انسحاب الملاكم السوري ورفضه الصعود إلى حلبة النزال بسبب اسناد مهمة ادارته الى حكم إسرائيلي، وقدّم مدربه محمد غصون اعتراضا للجنة الحكام بهذا الشأن تم رفضه، ليُعلن فوز الملاكم البحريني لابتبوف.

ونقلت "سانا" عن كامل شبيب، عضو لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي للملاكمة، قوله إن الاتحاد يؤكد دوماً ضرورة عدم تكليف أي قاض أو حكم حلقة في أي دورة دولية من دولة "معادية أو صديقة بحكم الجوار".



