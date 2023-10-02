"بق الفراش" الماصّ للدماء يضع أولمبياد باريس في ورطة !

اختفى هذا النوع من البق بحلول خمسينيات القرن العشرين

شوهدت حشرات "بق الفراش" الماصة للدماء، في أماكن كثيرة من العاصمة الفرنسية باريس، كالمترو والقطارات فائقة السرعة ومطار شارل ديغول، حيث نشر المسافرون المشمئزون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال وزير النقل كليمنت بون إنه سيجتمع مع ممثلين عن مشغلي النقل العام الأسبوع المقبل "لإبلاغهم بالإجراءات المضادة وكيفية بذل المزيد من الجهد لحماية المسافرين".

واختفى هذا النوع من البق إلى حد كبير من الحياة اليومية بحلول خمسينيات القرن العشرين، وترجع عودته في الغالب إلى ارتفاع الكثافة السكانية والنقل الجماعي.

ويأتي ذلك قبل عشرة اشهر على انطلاق أولمبياد باريس المقرر شهري تموز - يوليو وآب - أغسطس 2024، ما أشعر الحكومة الفرنسية بالقلق فتعهدت بمواجهة هذه الحشرة والقضاء عليها واتخاذ إجراءات تحمي مستخدمي الأماكن والمواصلات العامة في باريس.



