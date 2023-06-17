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رياضات ميكانيكية

عالم الدراجات في حداد بعد مقتل مايدر في الوادي

2023-06-16 | 22:49
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عالم الدراجات في حداد بعد مقتل مايدر في الوادي
عالم الدراجات في حداد بعد مقتل مايدر في الوادي

عثر عليه بلا علامات حياة في المياه

أعلن فريق "بحرين - فيكتوريوس"، عن وفاة الدرّاج السويسري جينو مايدر، متأثرا بجروح أصيب بها، اثر سقوطه من منحدر قاسٍ نحو الوادي، خلال المرحلة الخامسة من طواف سويسرا للدراجات الهوائية.
وقالت اللجنة المنظمة، أن مايدر البالغ من العمر 26 عاماً، سقط في واد أسفل الطريق يوم الخميس، وعثر عليه "بلا علامات حياة في المياه وأعيد إنعاشه على الفور ثم نُقل جوا إلى المستشفى"، حيث أعلن فريق "بحرين - فيكتوريوس" إن "جينو خسر معركته للتعافي من الإصابات الخطيرة التي أصيب بها".
وأضاف الفريق في بيان "لقد دمر هذا الحادث المأسوي فريقنا بأكمله، وأفكارنا وصلواتنا مع عائلة جينو وأحبائهم خلال هذا الوقت الصعب للغاية".
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