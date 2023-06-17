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رياضات ميكانيكية

فيرستابن على بُعد خطوة من تحقيق حلم الطفولة

2023-06-16 | 23:12
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فيرستابن على بُعد خطوة من تحقيق حلم الطفولة
فيرستابن على بُعد خطوة من تحقيق حلم الطفولة

قبيل بداية سباق جائزة كندا على حلبة جيل فينلوف في مونتريال

قبيل بداية سباق جائزة كندا الكبرى، على حلبة جيل فينلوف في مونتريال، تحدث الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، متصدر بطولة العالم لسيارات الفورمولا وان، قائلاً أنه اقترب من تحقيق أحد أحلام طفولته.
فبعد فوزه بخمس سباقات من أصل سبعة أقيمت هذا الموسم، يقف فيرستابن على بُعد فوز وحيد عن الانتصارات الـ41 التي سجلها السائق البرازيلي الراحل ايرتون سينا، الذي لقي حتفه في سباق جائزة سان مارينو الكبرى في العام 1994، حيث لم يكن الهولندي قد وُلد بعد.
وإذا ما تحقق ذلك، فإن فيرستابن، البالغ 25 عاماً، سيكون في المركز الخامس في ترتيب أكثر السائقين فوزاً في سباقات الفورمولا وان، خلف البريطاني لويس هاميلتون (103) والألماني مايكل شوماخر (91) والألماني سيبستيان فيتيل (53) والفرنسي ألن بروست (51).
وقال فيرستابن، بطل العالم مرتين "عندما كنت طفلاً صغيراً، لم أتخيل أبداً أنني سأكون في القائمة، مع أن المقارنة غير مُنصفة، فكل شخص لديه مسيرة مختلفة، وبعض السائقين يدخلون في سيارات تفوز بالسباقات في أوقات أقرب من غيرهم، والآن لدينا سباقات أكثر مما كان الحال عليه في الماضي".
وعن قدرته على تجاوز رقم هاميلتون، قال فيرستابن "من الصعب للغاية التفوق عليه، يجب أن تكون في السيارة الصحيحة لوقت طويل، ونحن لا نعلم ما إذا كان هذا ممكناً، أنا الآن أسير مع التيار وأستمتع باللحظة".
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