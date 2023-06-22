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رياضات ميكانيكية

نيمار وشاكيرا يتسببان بتغييرات في قيود الفورمولا وان

2023-06-22 | 00:49
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نيمار وشاكيرا يتسببان بتغييرات في قيود الفورمولا وان
نيمار وشاكيرا يتسببان بتغييرات في قيود الفورمولا وان

تقوم الفورمولا وان دائماً بالتحديث وإجراء التغييرات

تقوم الفورمولا وان دائماً بالتحديث، وإجراء التغييرات لضمان الصورة الأفضل لجميع المشجعين، وقد نجحت بالفعل في ادخال تعديلات ولدت مشاعر قوية منذ بداية هذا الموسم، ومن المتوقع إجراء البعض الآخر قريباً جداً.
ويشعر الاتحاد الدولي للسيارات بالقلق الشديد إزاء ما حصل في السباقات الأخيرة، خاصة مع ما حدث في سباق الجائزة الكبرى الإسباني في برشلونة، إذ لم يعجب رؤساء الفورمولا وان بما رأوه، عندما كان نيمار والعديد من الضيوف الآخرين على خط البداية مع بدء لفة التحضير.
وتماماً كما شوهد نيمار في برشلونة، تكرر الأمر في ميامي وموناكو، حيث يحضر الكثير من المشاهير، ومنهم شاكيرا التي تواجدت في الحدثين، وشوهدت في أماكن حساسة، وهو ما يسعى الاتحاد الى فرض قيود عليه.
 
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رياضات ميكانيكية

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شاكيرا

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