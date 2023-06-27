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رياضات ميكانيكية

الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV)

2023-06-27 | 05:52
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الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV)
الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV)

أقيمت المنافسات على حلبة مزار موتور بارك كفردبيان

اختتمت الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV) التي نظمتها اللجنة الموحدة المشكلة برئاسة دايفيد بوجوده، بموجب القرار 107/1/2023 لادارة وتنظيم سباقات الدراجات النارية الثلجية (Snowmobile) وعربات الـ(ATV) والـ(UTV) وسيارات الكروس كارت (Cross Kart) وسبيد فور باي فور (Speed 4X4).
 
أقيمت المنافسات على حلبة مزار موتور بارك كفردبيان، وشارك فيها 112 متنافساً، توزّعوا على 11 فئة، ووزّع الجوائز كلّ من ممثل وزارة الشباب والرياضة المدير العام للمنشآت ورئيس المصلحة في الوزارة المهندس محمد عويدات وممثّل بلديّة كفردبيان رئيس لجنة الرياضة وليد بعينو ورئيس اللجنة دايفيد بو جوده ومدير السباق ميشال كركي .
 
 
شكلت البطولة باكورة عمل "اللجنة الموحدة" التي باتت مسؤولة عن فئات عدّة من المنافسة، وجرت في ظل تنظيم عال وتنافس شديد وحماس للفوز من جميع السائقين في كل الفئات.
 

وتولى مهام التنظيم السادة دايفيد بوجوده (مدير السباقات) وأيمن شمس الدين وجوزف بعينو (مديرا الأمان) وكيفورك بيكاريان وعلي فتوني (ادارة المنطقة الرئيسية) وايلي سلامة وسيزار سمعان (مدققان) وايف عطالله (التوقيت) وميشال كركي (علاقات المتنافسين) ووكالة روبيكوم (علاقات اعلامية) وباتيل بيكاريان وايليو سلامة (مسؤولا النتائج) والصليب الأحمر اللبناني.
 

 وجاءت النتائج كما يلي:

السيدات:
.1 مارييلا حبيش. 
.2 ناتالين بو رفول.
.3 شيرين بو رفول.
450 س.س. كواد بايك:
.1 حسن رباح.
.2 رواد عبيد.
.3 أحمد خواجة.
700 س.س. كواد بايك:
.1 جواد عبيد.
.2 طارق حلواني.
.3 نجا أشقر.
(ATV) 700 س.س. - 730 س.س.:
.1 طوني جرمانوس.
.2 جو كركي.
.3 جوزف عقيقي.
(ATV) 750 س.س. - 850 س.س.:
.1 أنتوني نصر.
.2 روني أبو عاصي.
.3 وليد حاطوم.
(ATV) 1000 س.س.:
.1 كيفورك بيكارين.
.2 علي بردى.
.3 فهد دبوق.
سوبر بايك:
.1 ابراهيم خلف.
.2 مارون بطرس.
.3 ايلي خضر.
(UTV) Non Turbo:
.1 مارك شدياق.
.2 جواد عبيد.
.3 هاكوب بيكاريان.
(UTV) Turbo:
.1 عماد سبيرو.
.2 كميل تنوري.
.3 عبودي عبدالله.
الناشئون - (ATV) 200 س.س.:
.1 ماريتا أبو جودة.
.2 ستيفن سبعلي.
.3 عمر عثمان.

الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV)

رياضة

رياضات ميكانيكية

Snowmobile

ATV

UTV

Cross Kart

Speed 4X4

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