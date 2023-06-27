اختتمت الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV) التي نظمتها اللجنة الموحدة المشكلة برئاسة دايفيد بوجوده، بموجب القرار 107/1/2023 لادارة وتنظيم سباقات الدراجات النارية الثلجية (Snowmobile) وعربات الـ(ATV) والـ(UTV) وسيارات الكروس كارت (Cross Kart) وسبيد فور باي فور (Speed 4X4).

أقيمت المنافسات على حلبة مزار موتور بارك كفردبيان، وشارك فيها 112 متنافساً، توزّعوا على 11 فئة، ووزّع الجوائز كلّ من ممثل وزارة الشباب والرياضة المدير العام للمنشآت ورئيس المصلحة في الوزارة المهندس محمد عويدات وممثّل بلديّة كفردبيان رئيس لجنة الرياضة وليد بعينو ورئيس اللجنة دايفيد بو جوده ومدير السباق ميشال كركي .

شكلت البطولة باكورة عمل "اللجنة الموحدة" التي باتت مسؤولة عن فئات عدّة من المنافسة، وجرت في ظل تنظيم عال وتنافس شديد وحماس للفوز من جميع السائقين في كل الفئات.



وتولى مهام التنظيم السادة دايفيد بوجوده (مدير السباقات) وأيمن شمس الدين وجوزف بعينو (مديرا الأمان) وكيفورك بيكاريان وعلي فتوني (ادارة المنطقة الرئيسية) وايلي سلامة وسيزار سمعان (مدققان) وايف عطالله (التوقيت) وميشال كركي (علاقات المتنافسين) ووكالة روبيكوم (علاقات اعلامية) وباتيل بيكاريان وايليو سلامة (مسؤولا النتائج) والصليب الأحمر اللبناني. وتولى مهام التنظيم السادة دايفيد بوجوده (مدير السباقات) وأيمن شمس الدين وجوزف بعينو (مديرا الأمان) وكيفورك بيكاريان وعلي فتوني (ادارة المنطقة الرئيسية) وايلي سلامة وسيزار سمعان (مدققان) وايف عطالله (التوقيت) وميشال كركي (علاقات المتنافسين) ووكالة روبيكوم (علاقات اعلامية) وباتيل بيكاريان وايليو سلامة (مسؤولا النتائج) والصليب الأحمر اللبناني.