الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

رياضات ميكانيكية

أسطولٌ من السيارات على شرف الطفل المصاب بالسرطان

2023-06-29 | 03:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أسطولٌ من السيارات على شرف الطفل المصاب بالسرطان
أسطولٌ من السيارات على شرف الطفل المصاب بالسرطان

لعبت مرسيدس دوراً مهماً في تقديم مفاجأة كبيرة

لعبت مرسيدس دوراً مهماً في تقديم مفاجأة كبيرة لمورجان ريدلر، وهو طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مصاب بالسرطان، إذ أرسل فريق سيارات السباق سيارة فورمولا وان إلى سوانزي كجزء من قافلة سيارات خارقة من أجله.
وشكل مورغان، الذي تم تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان في سن الثانية فقط، مصدر إلهام وراء مؤسسة "جيش مورغان الخيرية"، وتم إخبار عائلته ان علاجه لن ينجح وسيتم تحويله إلى الرعاية التلطيفية، 
وكان للطفل حلم واحد، هو مشاهدة سباق فورمولا وان على الحلبة، الأمر الذي يتعذر تحقيقه بسبب وضعه الصحي، لذلك تم تنظيم حدث خاص له من قبل والديه، تضمن أسطولًا من السيارات الخارقة تم عرضها في موكب عبر طريق في سوانزي، بما في ذلك إحدى سيارات مرسيدس للفورمولا وان.
توقفت السيارة خارج منزله، وكان معها ممثلو مرسيدس، وخوذة السباق الخاصة بجورج راسل وهاميلتون، واصطف مئات الأشخاص في الشارع حيث ظهر أسطول السيارات، بما في ذلك الأشخاص الذين يقودون سيارات بورش وفيراري ولامبورغيني وشيفروليه وأستون مارتينز وغيرهم على شرف مورغان.
 



مقالات ذات صلة
أسطولٌ من السيارات على شرف الطفل المصاب بالسرطان

رياضة

رياضات ميكانيكية

مرسيدس

فورمولا وان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV)

اقرأ ايضا في رياضات ميكانيكية

الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV)
2023-06-27

الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV)

أقيمت المنافسات على حلبة مزار موتور بارك كفردبيان

2023-06-27

الجولة الاولى من بطولة لبنان لعربات الـ(ATV) والـ(UTV)

أقيمت المنافسات على حلبة مزار موتور بارك كفردبيان

نيمار وشاكيرا يتسببان بتغييرات في قيود الفورمولا وان
2023-06-22

نيمار وشاكيرا يتسببان بتغييرات في قيود الفورمولا وان

تقوم الفورمولا وان دائماً بالتحديث وإجراء التغييرات

2023-06-22

نيمار وشاكيرا يتسببان بتغييرات في قيود الفورمولا وان

تقوم الفورمولا وان دائماً بالتحديث وإجراء التغييرات

فيديو - لحظة الاحتفال تسلل من وراءهما وفاز بالسباق
2023-06-18

فيديو - لحظة الاحتفال تسلل من وراءهما وفاز بالسباق

واحدة من أكثر النهايات إثارة للدهشة في سباقات الدراجات

2023-06-18

فيديو - لحظة الاحتفال تسلل من وراءهما وفاز بالسباق

واحدة من أكثر النهايات إثارة للدهشة في سباقات الدراجات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023