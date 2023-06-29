أسطولٌ من السيارات على شرف الطفل المصاب بالسرطان

لعبت مرسيدس دوراً مهماً في تقديم مفاجأة كبيرة

لعبت مرسيدس دوراً مهماً في تقديم مفاجأة كبيرة لمورجان ريدلر، وهو طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مصاب بالسرطان، إذ أرسل فريق سيارات السباق سيارة فورمولا وان إلى سوانزي كجزء من قافلة سيارات خارقة من أجله.

وشكل مورغان، الذي تم تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان في سن الثانية فقط، مصدر إلهام وراء مؤسسة "جيش مورغان الخيرية"، وتم إخبار عائلته ان علاجه لن ينجح وسيتم تحويله إلى الرعاية التلطيفية،

وكان للطفل حلم واحد، هو مشاهدة سباق فورمولا وان على الحلبة، الأمر الذي يتعذر تحقيقه بسبب وضعه الصحي، لذلك تم تنظيم حدث خاص له من قبل والديه، تضمن أسطولًا من السيارات الخارقة تم عرضها في موكب عبر طريق في سوانزي، بما في ذلك إحدى سيارات مرسيدس للفورمولا وان.

توقفت السيارة خارج منزله، وكان معها ممثلو مرسيدس، وخوذة السباق الخاصة بجورج راسل وهاميلتون، واصطف مئات الأشخاص في الشارع حيث ظهر أسطول السيارات، بما في ذلك الأشخاص الذين يقودون سيارات بورش وفيراري ولامبورغيني وشيفروليه وأستون مارتينز وغيرهم على شرف مورغان.





