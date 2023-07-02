فيديو لمصرع السائق الشاب فان هوف على مضمار سبا فرانكورشان

انتشر فيديو لحادث مصرع السائق الهولندي الشاب ديلانو فان هوف

انتشر فيديو لحادث مصرع السائق الهولندي الشاب ديلانو فان هوف، خلال سباق للسيارات على مضمار سبا فرانكورشان البلجيكي، حيث توفي متأثرا بإصابات تعرض لها.

وكان السائق الشاب البالغ 18 عاماً، بطل الفورمولا 4 الإسبانية في العام 2021 يقود سيارة لفريق "إم.بي الهولندي" خلال جائزة بلجيكا الكبرى، على حلبة مبتلة ضمن بطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية المدعومة من فريق ألبين.

وكان المضمار نفسه شهد وفاة سائق "فورمولا-2" الفرنسي أنطوان هوبرت في العام 2019، كما تعرض سائق الفورمولا وان لاندو نوريس لحادث خطير للغاية هناك.