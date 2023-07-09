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رياضات ميكانيكية

الاشاعات تطارد هاميلتون .. ماذا تفعل شاكيرا في سيلفرستون؟

2023-07-09 | 03:26
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الاشاعات تطارد هاميلتون .. ماذا تفعل شاكيرا في سيلفرستون؟
الاشاعات تطارد هاميلتون .. ماذا تفعل شاكيرا في سيلفرستون؟

انتشرت شائعات عن قصة حب بين هاميلتون والفنانة شاكيرا

قبل بضعة أسابيع، انتشرت شائعات عن قصة حب جديدة محتملة بين نجم الفورمولا وان لويس هاميلتون والفنانة شاكيرا عبر الشبكات الاجتماعية. 
ونشأت هذه التكهنات بسبب بعض الصور الفوتوغرافية للنجمة الكولومبية مع بطل العالم سبع مرات في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا وان، ثم لقاء جمعهما مرة أخرى في ميامي.
في الواقع، في ميامي كانت هناك تكهنات مزدوجة ربطت هاميلتون بشاكيرا من جهة وبعارضة الأزياء البرازيلية جوليانا نالو من جهة ثانية.
وبعد أكثر من أسبوع في باريس، تم "اصطياد" شاكيرا في مطار هيثرو في لندن، فيما بدا انه طبيعي لولا انه تزامن مع سباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا وان الذي يقام اليوم الاحد على حلبة سيلفرستون. 
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رياضات ميكانيكية

الفورمولا وان

لويس هاميلتون

شاكيرا

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