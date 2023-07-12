شاكيرا تطارد هاميلتون فمن هو الشاب الوسيم الذي يرافقها؟

تركت رحلة شاكيرا إلى لندن متابعيها في حيرة من أمرهم

تركت رحلة شاكيرا الأخيرة إلى لندن جميع متابعيها في حيرة من أمرهم، حيث حضرت "بارانكويلا" سباق سيلفرستون للفورمولا وان في نهاية هذا الأسبوع، وصعد "صديقها" البريطاني لويس هاميلتون الى منصة التتويج، في ظل استمرار الحديث عن شائعات حول علاقة محتملة بينهما.



وبسبب هذه الضجة، أرادت الفنانة الكولومبية أن توضح على شبكاتها الاجتماعية السبب الحقيقي (أو أحدهم) لزيارتها إلى مدينة لندن، فقالت "في لندن أعمل معiamdavidstewart على ما يمكن أن يكون أغنيتي التالية". وبسبب هذه الضجة، أرادت الفنانة الكولومبية أن توضح على شبكاتها الاجتماعية السبب الحقيقي (أو أحدهم) لزيارتها إلى مدينة لندن، فقالت "في لندن أعمل معiamdavidstewart على ما يمكن أن يكون أغنيتي التالية".