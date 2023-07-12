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رياضات ميكانيكية

روسي قدّم لطفلته أغرب هدية .. لن تكون راقصة !!

2023-07-11 | 23:45
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روسي قدّم لطفلته أغرب هدية .. لن تكون راقصة !!
روسي قدّم لطفلته أغرب هدية .. لن تكون راقصة !!

أحد أفضل الدراجين في تاريخ الدراجات النارية

يواصل فالنتينو روسي، أحد أفضل الدراجين في تاريخ الدراجات النارية، تذكر ماضيه، وعلى الرغم من تقاعده منذ أكثر من عامين من عالم الحلبات كمحترف، إلا أنه لا يزال مرتبطًا بكل شيء في عالم السيارات، ولكن بطريقة مرحة تماماً.
والدليل على ذلك، الصور المستمرة التي يشاركها على شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال حسابه الشخصي على انستغرام، حيث لديه أكثر من 15 مليون متابع، وقد نشر أحدث "هدية عظيمة" قدمها هو وزوجته فرانشيسكا صوفيا نوفيلو الى طفلتهما البالغة من العمر 16 شهراً.
وقدّم النجم الايطالي هدية الى جولييتا عبارة عن دراجة نارية صغيرة، حتى تكون منذ صغرها مغرمة جداً بعالم السيارات مثل والدها، ومازح روسي متحدثاً عن مهنة المستقبل لابنته "لا أعتقد أن جولييت ستكون راقصة".
 
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