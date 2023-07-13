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رياضات ميكانيكية

مسلسل شاكيرا - هاميلتون يتواصل .. موعدٌ ليليّ في لندن

2023-07-12 | 23:45
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مسلسل شاكيرا - هاميلتون يتواصل .. موعدٌ ليليّ في لندن
مسلسل شاكيرا - هاميلتون يتواصل .. موعدٌ ليليّ في لندن

الشائعات حول علاقة حبهما المحتملة تتزايد

تواصل وسائل الاعلام الاوروبية الغوص فيما يجري بين  السائق البريطاني لويس هاميلتون والفنانة الكولومبية شاكيرا.
يوم الجمعة الماضي، كانت الشائعات حول علاقة حبهما المحتملة تتزايد، وغذّتها الخطوة الأخيرة للفنانة التي شوهدت في مطار لندن، بالتزامن مع اقامة سباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا وان في حلبة سيلفرستون، والتي شهدت صعود هاميلتون الى المنصة.
وسرعان ما أكد مستخدمو الانترنت، أن سبب هذه الرحلة هو مقابلة بطل العالم السابق، لكن شاكيرا نفت ذلك، ونشرت على حسابها على انستغرام صورة مع منتج اغنيتها المقبلة، لتقول بأن الرحلة الى لندن كانت بسبب هذه الأغنية.
وكانت هذه الخطوة، بمثابة تقنية بسيطة لمحاولة جعل مستخدمي الشبكة يضعون حدا للشائعات حول قصة حب محتملة بينها وبين هاميلتون، لكنها شوهدت في يوم السباق في حلبة سيلفرستون، وهي تدعم السائق البريطاني.
كذلك، ذكرت ذا صنّ أن الفنانة اللبنانية الاصل، قضت في وقت لاحق أمسية مع هاميلتون في مطعم معروف في لندن يسمى "Tape London"، وكتبت "كانا معا على طاولة لكبار الشخصيات في المكان وشوهدت شاكيرا في محادثة عميقة مع لويس، بالإضافة إلى الأشخاص في حاشيتها".

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