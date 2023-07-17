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رياضات ميكانيكية

صور - من هي الفتاة الجميلة التي انهت شائعات هاميلتون - شاكيرا؟

2023-07-17 | 00:04
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صور - من هي الفتاة الجميلة التي انهت شائعات هاميلتون - شاكيرا؟
صور - من هي الفتاة الجميلة التي انهت شائعات هاميلتون - شاكيرا؟

بعد أن تلقى بطل العالم السابق زيارة من شاكيرا

بعد أن تلقى بطل العالم السابق لسيارات الفورمولا وان لويس هاميلتون زيارة من الفنانة الكولومبية شاكيرا مؤخرا في لندن، انفجرت الشائعات حول علاقة محتملة بينهما وانتشرت كالنار في الهشيم. 
 

ومع ذلك، يبدو أنه لا يوجد بين البطل الرياضي والفنانة سوى صداقة جيدة، حيث تم "القبض عليه" للتو في مياه إيبيزا مع العديد من الفتيات، أبرزهن جيني ستراي، أحدى وعود التنس العالمي التي بالكاد تبلغ من العمر 20 عاما. 
 

جنبا إلى جنب معهما أيضاً، كانت الممثلة المكسيكية الشهيرة إيزا غونزاليس، التي ارتبطت بمالوما وكريستيانو رونالدو وليامز هيمسوورث.
ويتمتع سائق مرسيدس بأسبوع اجازة بين سباق الجائزة الكبرى لبلاده والمجر، والذي سيقام الأسبوع المقبل، وقد اختار جزيرة بيتيوسا لقضاء عطلاته.
 
 

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رياضات ميكانيكية

لويس هاميلتون

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