صور - من هي الفتاة الجميلة التي انهت شائعات هاميلتون - شاكيرا؟

بعد أن تلقى بطل العالم السابق زيارة من شاكيرا

بعد أن تلقى بطل العالم السابق لسيارات الفورمولا وان لويس هاميلتون زيارة من الفنانة الكولومبية شاكيرا مؤخرا في لندن، انفجرت الشائعات حول علاقة محتملة بينهما وانتشرت كالنار في الهشيم.



ومع ذلك، يبدو أنه لا يوجد بين البطل الرياضي والفنانة سوى صداقة جيدة، حيث تم "القبض عليه" للتو في مياه إيبيزا مع العديد من الفتيات، أبرزهن جيني ستراي، أحدى وعود التنس العالمي التي بالكاد تبلغ من العمر 20 عاما. ومع ذلك، يبدو أنه لا يوجد بين البطل الرياضي والفنانة سوى صداقة جيدة، حيث تم "القبض عليه" للتو في مياه إيبيزا مع العديد من الفتيات، أبرزهن جيني ستراي، أحدى وعود التنس العالمي التي بالكاد تبلغ من العمر 20 عاما.