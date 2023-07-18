شاهدوا كيف تجاوز منافسه ثم فوجيء بأمر خارج الحسبان وخسر ..

سباق فرنسا للدراجات نابض بالحياة هذا العام

لعب جوناس فينجيجارد وتاديج بوجاكار ودراجات الامن دور البطولة وجها لوجه في سباق فرنسا للدراجات النابض بالحياة هذا العام.

فقد هاجم السلوفيني، منافسه في الامتار الاخيرة، مستفيداً من لحظة تباطؤ مشتركة، هدفت الى استعادة قوتهما، فمع نحو 400 متراً متبقية، اندفع بوجاكار، وتجاوز منافسه، لكنه واجه دراجتين قريبتين جداً منه مهمتهما أمنية، ففشل مسعاه بسببهما، وكانت النتيجة حلول فينجيجارد في النهاية في المرتبة الأولى.

وأثار الحادث غضب مجتمع ركوب الدراجات، حيث غرد الدراج توماس دي جيندت مثلا أنه "إذا كنت ترغب في منح مكافأة، ضع الأسوار في الأمتار الأخيرة ولا تتر الدراجات على الطريق".