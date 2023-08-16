الجولة الثانية من بطولة لبنان في عربات الـ (ATV) والـ(UTV)

نظّمت اللجنة الموحدة لادارة وتنظيم سباقات الدراجات النارية الثلجية (Snowmobile) وعربات الـ (ATV) والـ(UTV) وسيارات الكروس كارت (Cross Kart) وسبيد فور باي فور (Speed 4X4)، المرحلة الثانية من بطولة لبنان لعربات الـ (ATV) والـ(UTV) ، برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس.

أقيمت المنافسات على حلبة مزار موتور بارك كفردبيان، وشارك فيها 85 متنافساً، توزّعوا على تسع فئات، ووزّع الجوائز كلّ من ممثل وزارة الشباب والرياضة المدير العام للمنشآت ورئيس المصلحة في الوزارة المهندس محمد عويدات وممثّل بلديّة كفردبيان رئيس لجنة الرياضة وليد بعينو ورئيس اللجنة دايفيد بو جوده ومدير السباق ميشال كركي .

جرت منافسات السباق على جولتين، الاولى بعد الظهر، والثانية تحت الأضواء الكاشفة، فظهرت في حلّة فريدة من نوعها في لبنان، وتميزت بالامتياز التنظيمي والاداري، وأشرف عليها أعضاء لجنة الحكام ايمن شمس الدين وعلي فتوني وايلي سلامة وجوزف بعينو وكيفورك بكاريان وباتيل بكاريان وايف عطالله مسؤولاً عن التوقيت، وجاءت النتائج كالتالي: