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رياضات ميكانيكية

فيديو - أعنف حادث .. السيارة انقلبت عشر مرات بسائقها !!

2023-08-28 | 00:31
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فيديو - أعنف حادث .. السيارة انقلبت عشر مرات بسائقها !!
فيديو - أعنف حادث .. السيارة انقلبت عشر مرات بسائقها !!

انقلب السائق في سيارته التي يبلغ وزنها 1590 كيلوغراماً 10 مرات

نجا سائق ناسكار، الأميركي ريان بريس، من حادث تحطم، أطلق عليه بنفسه لاحقاً "أعنف ما رأيته في حياتي".
وكان بريس يتنافس في سباق "Coke Zero Sugar 400" يوم السبت في دايتونا إنترناشونال سبيدواي، عندما وقع الحادث، مع بقاء خمس لفات، حيث استمر سائق فورد في الانحراف إلى الداخل بعد الاصطدام، وانزلق على العشب بسرعة 360 كيلومتراً في الساعة، قبل أن تطير السيارة في الهواء. 
انقلب بريس، البالغ من العمر 32 عاماً، في سيارته التي يبلغ وزنها 1590 كيلوغراماً 10 مرات، وكان قادرا بمعجزة على الزحف حيا بمساعدة طاقم الأمان، وسرعان ما اعتنى به طاقم الطوارئ الطبي.





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رياضات ميكانيكية

ناسكار

ريان بريس

Coke Zero Sugar 400

دايتونا إنترناشونال سبيدواي

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