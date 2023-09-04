مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي

مؤتمر صحافي للاعلان عن تفاصيل رالي لبنان الدولي الخامس والأربعين

دعا النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء في مقر النادي بالكسليك للاعلان رسمياً عن التفاصيل المتعلقة بـ"كورال رالي لبنان الدولي الخامس والأربعين".

ويمثل الرالي الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وينظمه النادي أيام 15 و16 و17 ايلول - سبتمبر، بمشاركة لبنانية وعربية كبيرة، وحضور مسؤولي النادي ومسؤولي السباق والشركات الراعية ورجال الصحافة والاعلام.

وعلى رأس المشاركين في الرالي السائق القطري ناصر صالح العطية (احرز اللقب مرتين) والسائق اللبناني روجيه فغالي (أحرز اللقب 15 مرة) وسائقين من الكويت وسلطنة عمان والأردن، وكوكبة من السائقين اللبنانيين.