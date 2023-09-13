حادثٌ مروّع يُدخل بطل الدراجات المستشفى في حالة حرجة

دخل نجم سباق فرنسا للدراجات، ناثان فان هويدونك، في "حالة حرجة" بعد تعرضه لحادث سيارة مروع صباح يوم الثلاثاء.وكان فان هويدونك، الذي أنهى سباق طواف بريطانيا يوم الأحد، يقود سيارته مع زوجته الحامل في كالهمثوت، بالقرب من أنتويرب، عندما أصيب بتوعك وقاد سيارته بشكل سريع من غير تعمّد.وعن تفصيل الحادث، قال باتريك دي سميدت، المتحدث باسم الشرطة لصحيفة بلجيكية "كانت سيارة مع اثنين من الركاب تنتظر عند إحدى إشارات المرور عند تعرضها لحادث، وقد تم إنعاش السائق في الموقع، ونقل إلى المستشفى في حالة تهدد حياته، ولم تصب زوجته الحامل التي كانت تجلس بجانبه بأذى".