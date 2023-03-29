جزائري شاب في تدريبات بايرن ميونيخ

الظهور الاول للنجم الجزائري الصاعد يونس آيت عامر مع بايرن ميونيخ

أمس الثلاثاء، كان موعد الظهور الاول للنجم الجزائري الصاعد يونس آيت عامر، في تدريبات الفريق الأول لنادي بايرن ميونيخ الألماني، تحت قيادة مدربه الجديد الالماني توماس توخيل.

وكان توخيل استدعى أبرز اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، بغية سدّ الفراغ الناتج عن غياب اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلدانهم.

وظهر آيت عامر، البالغ 19 عاماً، أحد نجوم منتخب الجزائر للشباب، وهو يتدرب مع نجوم بايرن ما يعطيه دفعا معنويا قوياً للاستمرار مع فريقيّ الشباب والرجال.

وكان آيت عامر الذي جددت إدارة بايرن عقده في كانون الثاني - ينايرالماضي حتى صيف 2025 قد شارك مع منتخب الجزائر للشباب في بطولة كأس العرب وفي التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا، والعديد من البطولات الدولية الودية.

