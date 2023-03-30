غرامة مؤلمة لاشبيلية بسبب سيرخيو راموس !!

سوف يترتب على النادي تفريغ القطاعين N11 وN12 من ملعبه

كان ذلك في العام 2017 في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، حين هتفت جماهير نادي إشبيلية بعباراتٍ عنصرية ضد سيرخيو راموس بعد تسجيله هدفا ثالثا لفريقه آنذاك ريال مدريد في ملعب المنافس رامون سانشيز بيثخوان.

يومها حكمت المحكمة على اشبيلية، فإستأنف، ومرّ بجميع مراحل الاستئناف، الى أن نطقت المحكمة الإدارية للرياضة في إسبانيا بحكمها المُبرم، القاضي بامتثال نادي إشبيلية، لعقوبة الإغلاق للقطاعين N11 وN12 لملعبه لمباراة واحدة، بسبب توجيه جماهيره الشتائم والهتافات ضد راموس.